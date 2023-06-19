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عدن - ياسمين التهامي - أغنية يمنية تجتاح التيك توك في السعودية ودول عربية اخرى بأكثر من 138 مليون مشاهدة.. فيديو

تصدرت أغنية يمنية، الترند في المملكة العربية السعودية، ودول عربية عديدة، مثل العراق والأردن والمغرب والجزائر ومصر، حاصدة أكثر من 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و وأكثر من 138 مليون مشاهدة وإعادة تداول على التيك توك. الأغنية اليمنية، “قالت حبيبي” للفنان اليمني المقيم في السعودية، أيمن قُصيلة، وعلى الرغم من أنها منشورة على قناته باليوتيوب، منذ عامين، إلا أنها عادت للتداول خلال الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة بشكل واسع. وقلدها مشاهير على التيك توك، ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وتعدى هاشتاق #قالت_حبيبي في التيك توك حتى اليوم، الأربعاء، 138.5 مليون وأعاد نشرها المئات من المشاهير والمؤثرين العرب.

والأغنية، عبارة عن عتاب بين حبيبين، ولاقت رواجا كبيرا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات التيك توك والانستغرام والفيسبوك

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