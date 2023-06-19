حضرموت.. تظاهرة احتجاجية ضد تردي خدمة الكهرباء في غيل باوزير

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ عشرات المواطنين في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الليلة الماضية، احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء في المديرية.



وقالت مصادر محلية، إن عشرات الشبان والمواطنين قاموا بتظاهرة احتجاجية في مدينة باوزير، احتجاجا على تردي الكهرباء وارتفاع ساعات الانقطاع.



وردد المشاركون في الفعالية هتافات تطالب سلطات المحافظة والسلطة المحلية بالمديرية بوضع حل جذري لمشكلة الكهرباء التي تتكرر بين فترة وأخرى، وفقا للمصادر.



وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين الغاضبين قاموا بإضرام النار في الإطارات وأغلقوا بعض الطرقات.



يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه ساعات انطفاء الكهرباء إلى 16 ساعة في اليوم مقابل ثمان ساعات إضاءة بواقع (4 ساعات إطفاء ـ 2 ساعتين إضاءة) بالتزامن مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة.



وأرجع مصدر في محطة عوض السقطري في الشحر ارتفاع ساعات الإطفاء إلى خروج مولدين عن الخدمة.

