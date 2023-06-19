شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالمايوه أبو خيط.. ميريام فارس تتجاوز الخطوط الحمراء وتجنن الشباب بجسمها العريان_ شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ضجة واسعة بعد نشرها صورة لها عبر خاصيّة “ستوري” على حسابها في موقع “انستغرام”، حيث ظهرت شبه عارية وهو ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

الصورة المثيرة للجدل، ظهرت فيها ميريام فارس من أمام حوض السباحة، وهي ترتدي مايوه أزرق، وإلى جانبها ابنها البكر جايدن، الذي ارتدى ثياب السباحة.

وتباينت تعليقات المتابعين على صورة ميريام فارس، حيث هاجمها البعض من المتابعين واعتبروا اطلالتها تجاوزا للخطوط الحمراء، وفي المقابل تغزل بعض المتابعين بجمال ميريام فارس ورشاقة جسمها واعتبروا الصورة فاتنة ومثيرة.