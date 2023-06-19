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عدن - ياسمين التهامي - هل تناول الشاي والقهوة أثناء الطعام يمنع امتصاص "الحديد"؟.. دكتور سعودي يحسم الجدل!!

كشف طبيب الأسرة الدكتور السعودي سعود الشهري، عن مدى تأثير شرب الشاي والقهوة على امتصاص عنصر الحديد من طعامنا.

وأشار الشهري، في مقطع فيديو شاركه مع متابعيه، عبر "تويتر"، إلى دراسة أجريت على عدد من الأشخاص، أكلوا خبزًا وشربوا عليه شاي، فوجدوا أن الشاي منع امتصاص الحديد بنسبة تصل من 60 إلى 90٪.

ولفت إلى دراسة أجريت على عدد من الأشخاص أكلوا البرجر، وشربوا عليه القهوة، فنزل امتصاص الحديد إلى قرابة الـ 60 ٪، من الحديد.

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ونوه إلى دراسة أخرى، أجريت على كبار السن، وُجد أن شرب القهوة على الطعام، نزّل مخزون الحديد لديهم 1٪.

على النقيض، أبان "الشهري"، أن الحديد النباتي يتأثر أكثر بشرب الشاي والقهوة، منه الموجود في المصادر الحيوانية.

وأكد "الشهري"، أن مادة الكافيين الموجودة في الشاي والقهوة، ليست المسؤول الأول عن منع امتصاص الحديد، وإنما مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

ونصح "الشهري" الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد، بالامتناع عن تناول الشاي والقهوة أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة، وإنما يُفضل أن يكون ذلك قبله بساعة أو بعده بساعة.