عدن - ياسمين التهامي - موعد نزول سوزوكي سياز 2024 في السعودية| والمواصفات والسعر المتوقع

2023/06/19 الساعة 03:30 مساءً (جهينةيمن)

تعتبر سوزوكي سياز 2024 من أكثر أنواع السيارات المشهورة في الأسواق السعودية، وكان أول مرة تطلق في السعودية عام 2018، ومنذ هذا الحين أكتسبت شعبية كبيرة بين الأشخاص، وذلك لأنها تتميز بأداء قوي ومميزات عديدة وتصميم خارجي رائع وجذاب وعصري، بالإضافة إلى المقصورة واسعة ومريحة، وخلال تقريرنا اليوم سنتعرف على موعد نزول سوزوكي سياز 2024 في السعودية وما هي أهم مواصفاتها التي تم الإعلان عنها.

مواصفات محرك سوزوكي سياز 2024

سعة المحرك 1.5 لتر عدد الأسطوانات 4 أسطوانات القوة الحصانية 104 حصان عزم الدوران 130/ متر نظام الدفع أمامي القير أوتوماتيك التسارع 14 ثانية عند سرعة 100 كم السرعة القصوى 165 كم في الساعة استهلاك الوقود 6 لتر كل 100 كم

مواصفات سوزوكي سياز 2024 من الداخل

مقاعد الأمامية والخلفية مريحة وقابلة للتعديل مساحة داخلية واسعة يمكنك تخزين الأغراض الصغير شاشة ترفيهية تعمل باللمس مع نظام صوتي عالى الجودة مكيف هواء مزود بنظام لتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة نظام اتصال بالهاتف الذكي نظام ملاحة GPS نظام الفرامل مانع للانزلاق نظام استشعار عند الخروج عن المسار مقاعد خلفية قابلة للطي لتوسيع الشنطة الخلفية. شاشة ترفيهية 7 بوصة تعمل باللمس مفتاح ذكي يتضمن زر التشغيل عن بعد

بقية التفاصيل في الاسفل

المواصفات الخارجية

مصابيح أمامية عصرية وجذابة الأبواب الجانبية قابلة للأنزلاق لتوفير مساحة داخل وخارج السيارة العجلات مصنوع من سبيكة الألومنيوم القوية حجم 16 بوصة المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء قابلة للتعديل مصابيح أمامية LED مصابيح خلفية LED مصابيح أمامية ضبابية فتحة سقف بانورامية الشبكة الأمامية عريضة ونحيفة مزخرفة من الكروم المصدات الأمامية على شكل رياضي وكبير ألوان السيارة

سعر سيارة سوزوكي سياز 2024 في السعودية

من المتوقع أن يتم تحديد سعر سيارة سوزوكي سياز 2024 على حسب الفئة، لذلك فأسعارها المبدئية ستكون كالتالي: