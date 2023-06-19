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موعد نزول سوزوكي سياز 2024 في السعودية| والمواصفات والسعر المتوقع

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عدن - ياسمين التهامي - موعد نزول سوزوكي سياز 2024 في السعودية| والمواصفات والسعر المتوقع

2023/06/19 الساعة 03:30 مساءً (جهينةيمن)

تعتبر سوزوكي سياز 2024 من أكثر أنواع السيارات المشهورة في الأسواق السعودية، وكان أول مرة تطلق في السعودية عام 2018، ومنذ هذا الحين أكتسبت شعبية كبيرة بين الأشخاص، وذلك لأنها تتميز بأداء قوي ومميزات عديدة وتصميم خارجي رائع وجذاب وعصري، بالإضافة إلى المقصورة واسعة ومريحة، وخلال تقريرنا اليوم سنتعرف على موعد نزول سوزوكي سياز 2024 في السعودية وما هي أهم مواصفاتها التي تم الإعلان عنها.

مواصفات محرك سوزوكي سياز 2024

سعة المحرك 1.5 لتر
عدد الأسطوانات 4 أسطوانات
القوة الحصانية 104 حصان
عزم الدوران 130/ متر
نظام الدفع أمامي
القير أوتوماتيك
التسارع 14 ثانية عند سرعة 100 كم
السرعة القصوى 165 كم في الساعة
استهلاك الوقود 6 لتر كل 100 كم

مواصفات سوزوكي سياز 2024 من الداخل

مقاعد الأمامية والخلفية مريحة وقابلة للتعديل
مساحة داخلية واسعة يمكنك تخزين الأغراض الصغير
شاشة ترفيهية تعمل باللمس مع نظام صوتي عالى الجودة
مكيف هواء مزود بنظام لتحكم في درجة الحرارة داخل السيارة
نظام اتصال بالهاتف الذكي
نظام ملاحة GPS
نظام الفرامل مانع للانزلاق
نظام استشعار عند الخروج عن المسار
مقاعد خلفية قابلة للطي لتوسيع الشنطة الخلفية.
شاشة ترفيهية 7 بوصة تعمل باللمس
مفتاح ذكي يتضمن زر التشغيل عن بعد

- صورة 2 - سوزوكي سياز 2024 | سوزوكي سياز 2024 في السعودية

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المواصفات الخارجية

مصابيح أمامية عصرية وجذابة
الأبواب الجانبية قابلة للأنزلاق لتوفير مساحة داخل وخارج السيارة
العجلات مصنوع من سبيكة الألومنيوم القوية حجم 16 بوصة
المرايا الجانبية تعمل بالكهرباء قابلة للتعديل
مصابيح أمامية LED
مصابيح خلفية LED
مصابيح أمامية ضبابية
فتحة سقف بانورامية
الشبكة الأمامية عريضة ونحيفة مزخرفة من الكروم
المصدات الأمامية على شكل رياضي وكبير
ألوان السيارة

 

 

سعر سيارة سوزوكي سياز 2024 في السعودية

من المتوقع أن يتم تحديد سعر سيارة سوزوكي سياز  2024 على حسب الفئة، لذلك فأسعارها المبدئية ستكون كالتالي:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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