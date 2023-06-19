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عدن - ياسمين التهامي - إلحق الفرصة واشتري أرخص عروض ذبائح العيد من بنده السعودية تبدا من هذا السعر الغير متوقع

اسواق بنده السعودية وفرت عروض خصم قوية على الذبائح بمناسبة إقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتتواجد داخل العروض هذه الكثير من أنواع الأضاحي والتي ابرزها “خروف بربري أضحية، جمل كامل، عجل كامل، خروف نعيمي، تيس بربري وغيرها”، ومن هذه العروض مايلي: موعد وشروط استلام الأضحية داخل أسواق بنده توفر أسواق بنده القدرة على استلام الأضاحي خلال أيام العيد الثلاثة، حيث تستطيع الحصول على الأضحية بعد الساعة السادسة مساءًا خلال أول يوم العيد، بينما تستطيع الحصول عليها بعد الساعة الثانية مساءًا خلال ثاني وثالث أيام العيد. بقية التفاصيل في الاسفل وهناك بعض الشروط لاستلام الأضاحي والتي تتمثل في عدم وجود أضحية حية، كما يلزم على العميل القيام بتقديم الإيصال المتعلق بالشراء خلال نفس اليوم الذي يقوم فيه باستلام الأضحية.

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