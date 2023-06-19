شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر قرار بإقامة مجانية لمواطني هذه الدولة ومنع ترحيلهم من المملكة نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تصدر قرار بإقامة مجانية لمواطني هذه الدولة ومنع ترحيلهم من المملكة نهائياً

قرار هام من الملك اقامة مجانية لمواطني هذه الدولة ومنع ترحيلهم من السعودية

لكي تقدم علي استضافة المعتمر السوداني يمكنك ذلك من خلال منصة ابشر قم بالدخول اليها ومتابعة الخطوات التالية من اجل التقديم علي طلب استضافة المعتمرين السودانيين بشكل سليم وصحيح ويتم قبولة بشكل ناجح:

بقية التفاصيل في الاسفل

قم بالدخول الي المنصة.

قم بتسجيل الدخول ببياناتك الشخصية.

قم باختيار خدماتي.

قم باختيار الجوازات.

قم باختيار تأشيرات الزيارة.

اختر طلب استضافة المعتمرين السودانيين.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة وقم بكتابة شرح عنها.

اضغط علي التقديم بعد الموافقة علي الشروط الخاصة بالخدمة.

شروط الخدمة

ان يتم تقديم الطلب من قبل المستضيف.

ارفاق صورة من جواز سفر الوافد.

يتم كتابة وصف الطلب بشكل صحيح مع كتابة رقم الحدود واسم الوافد.

ارفاق صورة من التاشيرة الخاصة بالوافد.

خدمة استضافة المعتمرين السودانيين

وكانت منصة ابشر قد اعلنت عن اطلاق خدمة استضافة المعتمرين السودانيين بسبب تعسر عودتهم الي بلدانهم في الوقت الحالي وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي عبر منصة وزارة الداخلية ابشر, فيما تتيح خدمة الاستضافة ان يقدم عليها معارف المعتمرين والي تحويلها من تاشيرة عمرة الي تاشيرة زيارة عائلية او شخصية واعفاء المعتمرين من الرسوم المقررة للمرة الاولي.

وقد بدأت وزارة الداخلية بالفعل بتنفيذ التوجيهات السامية بتمديد الاقامة الانسانية للمعتمرين السودانيين والذين يصعب عليهم العودة الي بلدانهم في ظل الوضع الامني السوداني وتوقف حركة الطيران بشكل جزئي وغير مستمر