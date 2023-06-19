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عدن - ياسمين التهامي - حادثة هزت الأسرة الحاكمة في السعوديةوالديوان الملكي يصدر بيان عاجل وهام.. (إليك التفاصيل)

فجعت الأسرة الحاكمة في السعودية بوفاة أحد أبناءها خلال الساعات الماضية في محافظة جدة. وأعلن بيان نعي صادر عن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود. بقية التفاصيل في الاسفل وقال البيان أنه سيتم الصلاة على الفقيدة عصر اليوم الخميس في مسجد الأمير سعود بن عبدالرحمن بمحافظة جدة. بيان من الديوان الملكي “ انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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