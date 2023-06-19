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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً.. هذه هي أسماء الجنسيات التي أمر الملك سلمان بتجديد اقامتهم مجاناً في السعودية

إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة، طبقت الهيئة العامة لشئون الجوازات بالسعودية باقة من الإجراءات الحديثة من أجل إمداد فترة الإقامة الخاصة بتأشيرة المعتمرين لحاملي الجنسية السودانية نظراً لما تشهده تلك الدولة في الوقت الحالي من اضطرابات أمنية وعسكرية، حيث نجد أن هناك العديد من البلدان العربية شهدت وفود عدد كبير من السودانيين ممن بدأوا بالاستيطان بها مع عدم رغبتهم للرجوع إلى بلدهم مرة أخرى، ومن هنا دعونا نوضح لكم أبرز ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الأمر. تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكه بقية التفاصيل في الاسفل إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة، طبقت الهيئة العامة لشئون الجوازات بالسعودية باقة من الإجراءات الحديثة من أجل إمداد فترة الإقامة الخاصة بتأشيرة المعتمرين لحاملي الجنسية السودانية نظراً لما تشهده تلك الدولة في الوقت الحالي من اضطرابات أمنية وعسكرية، حيث نجد أن هناك العديد من البلدان العربية شهدت وفود عدد كبير من السودانيين ممن بدأوا بالاستيطان بها مع عدم رغبتهم للرجوع إلى بلدهم مرة أخرى، ومن هنا دعونا نوضح لكم أبرز ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الأمر. تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكه

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