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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: "جوجل إيرث" يظهر طائرة مجهولة داخل حي بالرياض.. وعند البحث في المكان كانت المفاجأة !

تفاجأ السعوديون بإعلان "غوغل إيرث" العثور على طائرة مجهولة لأكثر من شهرين داخل حي في الرياض. حسب قناة "الإخبارية" أكد سكان الحي أن الطائرة لا وجود لها على أرض الواقع، فيما تم العثور في الموقع الذي حدده "غوغل إيرث" على "دركتل" ومجموعة منتجات أسمنتية.

وأضافت القناة، هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وسبق ورصد"غوغل إيرث" طائرات في البحار، وانتقلت اليوم إلى عاصمة المملكة بخطأ فني مستمر أكثر من شهرين. بقية التفاصيل في الاسفل فيديو | "غوغل إيرث" يرصد طائرة مجهولة لأكثر من شهرين داخل حي في #الرياض #الإخبارية2 pic.twitter.com/njKTpZZDiT — الإخبارية 2 (@ekhbariya2) June 1, 2023

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