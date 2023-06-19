شكرا لقرائتكم خبر عن ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي السعوديه بسبب الفعل الصادم من بدور البراهيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي السعوديه بسبب الفعل الصادم من بدور البراهيم

أثارت بدور البراهيم، شخصية مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، جدلاً واسعاً بعدما قامت برمي حقيبة نسائية تحتوي على مبلغ 18 ألف ريال في سلة القمامة. وعلقت بدور على الحادثة قائلة “هذه الزبالة نحط فيها الهدايا، صحيح إنها غالية بس من ناس رخاص، بس ما تلزمني، نعطيها أحد أو نتبرع بها”.

وأثارت هذه الحادثة ردود فعل متباينة من قبل المتابعين، حيث انتقد البعض فعلت بدور واعتبروها تصرفاً غير مسؤول، فيما دافع البعض الآخر عنها، مؤكدين أنها لم تمنع أحداً من الاستفادة من الهدية ولكنها اعتبرتها لا تستحق الاحتفاظ بها. وأثارت هذه الحادثة الجدل حول قيمة الهدايا وكيفية التعامل معها، وأشار بعض المتابعين إلى أهمية إعادة التفكير في العادات والتقاليد المتعلقة بالهدايا والتبرعات، وضرورة التأكد من أنها تصل إلى أصحابها المستحقين.

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