مدير شرطة حضرموت يوجه بسرعة إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه مدير أمن حضرموت، العميد مطيع المنهالي، اليوم الإثنين، بسرعة إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة شرقي اليمن.



جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة أداء البحث الجنائي بالمحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وشدد المنهالي على رفد الوحدة بكادر متخصص يقوم بتوعية المواطنين من مخاطر الابتزاز، وتعريفهم بطرق الوقاية منه، وأهمية مكافحة هذه الظاهرة التي تزايدت مخاطرها.



وأشار إلى ظاهرة الابتزاز الإلكتروني باتت أحد الأدوات القذرة التي تستهدف المجتمع، وتعمل على تفكيك الأسرة والمجتمع.



وأشاد بالنجاحات الأخيرة التي تحققت داخل إدارة البحث وتنظيم عملها، والتزام الكادر الوظيفي بالدوام الرسمي لخدمة المواطنين.



كما وجه مدير شرطة حضرموت بتكثيف التحريات في الميدان لمحاربة الجريمة وضرورة إشراك المواطن في الإبلاغ عن الاختلالات الأمنية لبناء علاقة متينة بين رجال البحث والتحريات والمواطنين.

