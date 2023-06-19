تعز.. توضيح لهيئة الأثار حول المسكوكات النقدية الأثرية التي عثر عليها بمديرية الشمايتين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات بمحافظة تعز، الإثنين، بشأن العملات القديمة التي عثر عليها مواطنون في قرية السعي بمنطقة المركز بمديرية الشمايتين جنوب المحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال مدير فرع الهيئة محبوب الجرادي في بيان، إنه وبناء على توجيه المحافظ نبيل شمسان، تم تشكيل فريق من فرع الهيئة بزيارة الموقع وتوثيقة والقيام بتحريات علمية على الموقع وعلى المنطقة المحيطة واستلام المسكوكات النقدية الاثرية من قبل الأجهزة الأمنية في المديرية لمعاينتها وفحصها وتوثيقها وجردها.



وأضاف، أن ما تم العثور عليه عبارة عن مسكوكات نقدية فضية قديمة وعددها 166 قطعة فئة الدرهم ونصف الدرهم وأنه وبعد التأكد من تاريخها والكتابات عليها بعد تنظيفها من الصدى والشوائب تبين أنها عملات زيدية تعود إلى فترة الامامي الرسي عام 290 هجري.



وأوضح الجرادي بانه وبحسب الدراسة للمنطقة المحيطة بالموقع فان المنطقة تربطها علاقات تجارية واقتصادية مع حضارات ومناطق اخرى والتي كانت آهلة بالحركة التجارية حينها.



ولفت إلى أنه من المحتمل أن القرية لها أهميتها كمحطة استراتيجية تقع على أهم طريق تجاري يمتد إلى المخا والى طرق أخرى، وهي منطقة محصنة بحصن سمدان وحصن يُمي.



نوه بان موقع حول الذهب وما جاوره من المواقع التي يجب حمايتها والحفاظ عليها كون المعثورات فيها عملات نقدية والتي تعد مصدرا للدراسات التاريخية والأثرية.

