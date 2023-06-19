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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يكشف عن الفئات الممنوعة من الدهون الحيوانية..وينصح مرضى القلب بتناول هذا النوع

كشف ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ عن الفئات الممنوعة من تناول الدهون الحيوانية. وقال "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر": أنصح من يعاني "السمنة، وارتفاع الدهون الثلاثية، وارتفاع الكوليسترول، وجلطات القلب، وعدم ممارسة الرياضة اليومية، والتدخين، بالإقلال من الدهون الحيوانية". وتابع: "أمّا مَن لا يعاني أيّاً مما سبقَ، فلا حَرَج عليه باعتدالٍ".

وأضاف في تغريدة أخرى: "ينصح مرضى القلب عموماً باجتناب الدهون المتحولة وتقليل الدهون المشبعة والإكثار من الخضروات والفواكه وأكل اللحوم البيضاء قليلة الكلسترول مثل الأسماك وصدر الدجاج ولحم الحاشي...الخ". بقية التفاصيل في الاسفل

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