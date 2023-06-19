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عدن - ياسمين التهامي - زوجة سعودية أرادت ان تفاجئ زوجها وهو نائم فتسببت في كارثة لا تخطر على بال أحد!

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة تدحرج مركبة وسقوطها داخل أحد الأودية في محافظة جدة، بعد أن فقدت السيدة التي تقودها السيطرة عليها. وأظهر الفيديو الذي وثقه صاحب المركبة، لحظة سقوط السيارة وبداخلها زوجته، قائلًا: “هذي نهاية سواقة الحريم.. جاءت الحرمة مدحدرة ما وقعت إلا في الوادي.. أهم شيء الحمدلله على سلامتها”. بقية التفاصيل في الاسفل وذكر مغردون أن المرأة أرادت أن تفاجئ زوجها أثناء نومه بغسيل سيارته، إلا أنها أثناء قيادتها للمركبة فقدت السيطرة عليها من بوابة المنزل حتى سقطت في الوادي ولم تتمكن من الخروج.

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