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عدن - ياسمين التهامي - النيابة العامة السعودية تصدر تحذيركل من يتصفح هذه المواقع سجن عشر سنوات وغرامة 5 مليون

وجهت النيابة العامة في بيان هام تحذير خطير خاص بالأنظمة المعلوماتية والتي وضحت فيه انها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، ولديها حصانة بيئية فائقة.

حيث حذرت النيابة في بيانها من المساس المخل لهذا الجانب والذي يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

حيث يحظر الدخول بطرق غير مشروعة واكدت النيابة على حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

بقية التفاصيل في الاسفل

عقوبات المخالفة :

١. السجن مدة تصل إلى عشر سنوات..

٢. غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. (۲۷) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

٣. مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه.

٤. إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. (۱۳) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

٥. ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. (۹) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.