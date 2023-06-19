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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: التصميم الضخم لهونداي سوناتا 2024 والكشف عن سعرها في السعودية

عرض سيارة هيونداي سوناتا 2024 الجديدة بالكامل لأول مرة تم عرض سيارة هيونداي سوناتا 2024 بالكامل لأول مرة ، وبينما لم يتم إصدار التفاصيل الكاملة عن السيدان متوسطة الحجم حتى الآن ، تشير الشركة المصنعة الكورية إليها على أنها “أكثر من مجرد فيس ليفت بسيط” .

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فلسفة تصميم هيونداي سوناتا 2024 الجديدة وتتبع سوناتا 2024 فلسفة التصميم الرياضي الحسية للعلامة التجارية ، وهي مستوحاة من الجيل الثاني من كونا باعتماد شريط إضاءة LED كامل العرض في المقدمة. كما أن المصابيح الأمامية الرئيسية مخفية في الجزء العلوي من مداخل الهواء ومتصلة بشبكة أعرض وخطوط أكثر حدة ودراماتيكية.

بقية التفاصيل في الاسفل

لمسات فريدة في تصميم هيونداي سوناتا المحسنة وقامت هيونداي بأكثر من مجرد تعديل الواجهة الأمامية لسوناتا.

وقدمت للسيارة غطاء محرك جديد مع خطوط شخصية أكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك ، تمتاز سيارة سوناتا الرياضية المحسّنة باللون الأسود بتطعيمات في الجزء السفلي من الجسم وتضم مجموعة من الميزات الفريدة في الخلف. وتشمل شريط إضاءة LED.

كما تحتوي طرازات N Line أيضًا على كاتم صوت مزدوج جديد وعجلات مميزة مقاس 19 بوصة.

شاشة منحنية كبيرة بالداخل في سوناتا فيس ليفت وتم إجراء العديد من التعديلات على مقصورة سوناتا. والتغيير الأكثر وضوحًا هو مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ، وكلاهما موجود داخل شاشة منحنية بانورامية تخرج من لوحة القيادة.

ويعتمد الطراز 2024 أيضًا على وحدة تحكم تعتمد على النقل بالسلك بدلاً من محدد التروس فوق نفق ناقل الحركة. وتشير هيونداي إلى أن المقصورة الداخلية لسيارة سوناتا 2024 قد تم تحديثها أيضًا “من أجل تجربة ركاب محسّنة مع مجموعات ألوان داخلية أنيقة لتعزيز الشعور بالتميز والشخصية المتميزة في آن واحد.”

مواصفات محركات هيونداي سوناتا فيس ليفت المتوقعة ولم تعلن شركة هيونداي حتى الآن عن مواصفات سيارة سوناتا المحدثة. ومع ذلك ، فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي تيربو سيأتي بشكل قياسي ويحل محل محرك التيربو سعة 1600 سي سي المعروض في بعض الأسواق.

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كما يمكن انتقال المحرك 2500 سي سي بقوة 290 حصان و421 نيوتن متر في سوناتا ان لاين. آ كما ستأتي بالدفع الرباعي لأول مرة في تاريخ الشركة.

الكشف عن هيونداي سوناتا خلال معرض سيول وسيتم الكشف عن سيارة هيونداي سوناتا 2024 بالكامل خلال معرض سيول للتنقل الذي يستمر من 30 مارس إلى 9 أبريل ، ومن المرجح أن تظهر في معرض نيويورك الدولي للسيارات في 6 أبريل.