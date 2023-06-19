تعز.. اللجنة الوطنية للتحقيق تطلع على أوضاع حقوق الإنسان في مديرية المخا

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان اليوم الإثنين، لقاءا بالسلطة المحلية والجهاز الأمني لمديرية المخا غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وفي اللقاء أطلع مدير مديرية المخا باسم الزريقي أعضاء اللجنة الوطنية عن كثب على أوضاع حقوق الإنسان في المديرية التي يعاني سكانها حتى اليوم من انفجار الألغام (الحوثية).



وأكد الزريقي، حرص السلطة المحلية على تسهيل عمل اللجنة في الوصول للمعلومة والضحايا وضمان تطبيق القانون بحق كافة المحتجزين والسجناء.



من جهته أكد القاضي حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة أهمية ملف حقوق الإنسان في اليمن، وتعاون كافة الجهات التنفيذية والقضائية مع اللجنة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان والحد من أي تجاوزات.



ولفت إلى أن ذلك هو أحد أسباب زيارة اللجنة ونزولها الدوري إلى السجون ومراكز الاحتجاز بكافة المديريات والمحافظات، والاستماع للشهود وجمع وحفظ الأدلة الخاصة بضحايا الانتهاكات.



كما تم في الزيارة التي شارك بها أعضاء اللجنة محمد طليان واشراق المقطري معاينة غرف النزلاء في مركز الاحتجاز التابع لإدارة أمن المخا، والاستماع الى توضيحات مدير الأمن والجلوس مع عينات عشوائية من المحتجزين وتدوين مطالبهم القانونية.

