شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جورجينا تفضح النجمة الخليجية التي ظهرت معها بالمايوه في اسبانيا ..لن تصدق من هي التي تدعي انها لن تترك الحجاب! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - باتت النجمة الخليجية من اصول مصرية مقيمة في الكويت، نور الغندور، أول فنانة عربـية تتابعـها عارضـة الأزيـاء الإسبانـية جورجينا رودريغيز، عبر حسابها في إنستغرام. ويبرز اسم الغندور من بين 946 حسابا فقط تتابعها صديقة مهاجم نادي النصر، كريستيانو رونالدو في إنستغرام، علما أن عدد متابعيها يقترب من الـ50 مليون شخص.

ولم يسبق أن ظهرت الغندور ورودريغيز في صورة واحدة، لكن بعضهم تكهن أنهما اجتمعتا في إحدى المناسبات. وقد لوحظ أيضًا أن الغندور تتابع حساب جورجينا في إنستغرام. ويُشار إلى أن جورجينا تتابع عددا من الشخصيات العربية من بينهم، الناشطة السعودية مريم صالح بن لادن، وخبيرة التجميل مريم أحمد، وعارضة الأزياء المغربية – الإسبانية سارة لويناز. (فوشيا)