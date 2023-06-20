عمران.. مليشيا الحوثي تواصل اختطاف 25 من موظفي مصنع اسمنت عمران وتمنع عنهم التواصل مع ذويهم

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي، 25 شخصًا من موظفي إسمنت عمران، في الوقت الذي منعت المليشيا عنهم التواصل بأقربائهم.

وكانت المليشيا الحوثية قد اختطفتهم على خلفية احتجاجهم على تسليم أراضي المصنع لشقيق القيادي الحوثي مهدي المشاط، الشهر المنصرم.



وقالت مصادر محلية في عمران، إن 25 شخصًا من الموظفين احتجوا على تسليم أراضي ومحاجر وكسارات مصنع أسمنت عمران، اختطفتهم مليشيا الحوثي مطلع يونيو الجاري، وقطعت الاتصال بينهم وبين ذويهم.

وكشف الصحفي فارس الحميري، أن المليشيا أفرجت مؤخرا عن 7 فقط من موظفي المصنع الذين احتجوا على تسليم الأراضي لشقيق مهدي المشاط مجانا، قبل أشهر.

وأكد الحميري أن بقية المخطوفين لم يستطيعوا التواصل بذويهم منذ اختطافهم في 8 يونيو الماضي.

وكان مهدي المشاط وجه مصنع أسمنت عمران الحكومي، بتسليم ما بين 7000 -10000 آلاف لبنة من الكسارات والمحاجر والأراضي التابعة للمصنع لشقيقه توفيق المشاط الذي يرأس جمعية وهمية تدعى النبراس.