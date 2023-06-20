شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عايشة حياتها بالطول والعرض.. شاهد غرفة نوم الفنانة أحلام التي تتمناها كل فتيات الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت وسائل إعلام مختصة بأخبار الفن والفنانين صورًا قالت أنها تعود لمنزل الفنانة الإماراتية أحلام الملقبة بالملكة والتي تعد من بين أكثر الفنانات العربيات أجرأ بإحيا حفلاتها الغنائية، والتي شاركت في حفلات غنائية كثيرة على مستوى الوطن العربي من ضمنها كانت هي الأولى التي تغني فيها فنانة.

واظهرت الصور منزل الفنانة والذي يشبه كثيرًا قصور الحكا والأمراء ومنازلهم الفارهة، فبمجرد أن تشاهده من الخارج يتهيأ لك كما أنك في منزل أحد الحكام والسلاطين، حيث يبدو من الخارج كأنه لؤلؤة من شدة الاضاءة المحيطة به.

كما يحط بالقصر المكون من طابقين العديد من الاشجار والأزهار النادرة والطبيعية التي تتواجد داخل فناءه الكبير، اضافة الى اطلالة ساحرة على أحد السواحل.

واثار المنزل جنون جميع فتيات الخليج لاسيما كونه يعود لأحد أكثر الفنانات شهرة في المنطقة والتي عرفت كأغنى فنانة في الوطن العربي، واول مغنية تمتلك طائرة خاصة.

الفنانة أحلام في سطور

ولدت الفنانة أحلام في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب إماراتي وأم بحرينية وتربت طفلة في البحرين.

والدها هو المغني الشعبي علي الشامسي، واسمها الحقيقي هو «ميثاء» وأتى اسم أحلام من قِبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية اسمها أحلام أسعفتها وهي رضيعة من جرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.

تلقت تعليمها الأساسي في مدارس المحرق. ثم درست الشريعة الإسلامية ولم تكمل دراستها، حيث اتجهت للغناء بالرغم من معارضة الأهل.

وصرّحت أحلام لقناة روتانا بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها، بالرغم من امتلاكه شركات مقاولات.

▪︎مسيرتها الفنية

كانت بدايتها في إحياء حفلات الزفاف في دول الخليج وذلك في أواخر الثمانينات القرن العشرين وكان ذلك لفترة قصيرة، وكانت بدايتها الفعلية والحقيقة في عام 1995 مع الملحن أنور عبد الله الذي ساعدها حتى وقعت عقداً مع شركة فنون الإمارات حتى طرحت ألبوم «أحبك موت» في عام 1995 ويتكون من 8 أغاني الذي حقق نجاح ملحوظ في تلك الفترة، حقق ألبومها الأول مبيعات جيدة على النطاق الخليجي والعربي.

حيث استغلت نجاحها بطرح ألبومها الثاني بعنوان «مع السلامة» عام 1996 والذي احتوى على تعاونات أغلبها من الفريق نفسه في الألبوم الأول ومن الشعراء مثل خالد البذال وجمال إدريس ومن الملحنين أنور عبد الله وعارف الزياني، واحتوى الألبوم على 6 أغاني أهمها «تدري ليش» التي نالت شهرة واسعة ومن خلالها ازدادت شهرتها في الوطن العربي.

▪︎ ثروة الفنانة أحلام

تحدثت أحلام بتاريخ 23.07.2012 في برنامج أنا والعسل مع الإعلامي اللبناني نيشان عن بداية تكوين ثروتها.

و عزت الفضل إلى زوجها مبارك الهاجري في تكوين ثروتها وامتلاكها لعقارات ومشاريع في عدد من الدول وعلى رأسها الإمارات وقطر ولبنان وفرنسا وبريطانيا وأمريكا.

وقالت بأنها استمدت العِظة والعبرة من قصص المطربة اللبنانية القديرة صباح والمطربة الكويتية العراقية رباب.

وذكرت أن زوجها أدخلها فيما يشبه دورة تقشف تدريبية إذ مزق 14 بطاقة ائتمانية كانت تمتلكها وحثها على الدخول في استثمارات مالية لمستقبلها.

وأوصت أحلام جمهورها بالتعلم من قصتها والحفاظ على أموالهم قائلة: «القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود».