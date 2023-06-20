شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية في العاصمة عدن تثمن تعاطي مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية في العاصمة عدن، أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة تابعت باهتمام بالغ الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي اليوم الإثنين، وما تمخض عنه من قرارات، وتوجيهات لحلحلة الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وأشار المصدر إلى أن قيادة السلطة المحلية عبرت ارتياحها للتعاطي الإيجابى والسريع من قبل مجلس القيادة الرئاسي مع المطالب التي تقدمت بها فيما يخص حل مشكلة قطاع الكهرباء، من خلال التوجيه المباشر للحكومة بتوفير المشتقات النفطية للمنظومة الكهربائية، مشير في المقابل إلى أن السلطة المحلية أكدت امتثالها الكامل للتوجيهات الصادرة عن الاجتماع والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، لضمان سير الإجراءات، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.