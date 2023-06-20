شاهد.. صناعة الزجاج أمل اليمنيين في القضاء على الفقر

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يزيد بن سلمان - شبوة - بثت قناة "ستيب فيديو غراف " العلمية تفاصيل عن آخر اكتشافات اليمن والتي ستجعلها من أغنى دول العالم وفقا للقناة . وبثت قناة "ستيب فيديو غراف " العلمية مقطع فيديو تحت عنوان " الثروة المهملة التي من شأنها أن تزج باليمن ضمن ركب الدول الغنية " . وبحسب الفيديو فإن رمال اليمن تحتوي على كميات كبيرة من مادة السيليكا والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لكونها من أساسيات مجالي صناعة الزجاج والتعدين وتستخدم في أغلب الدول الصناعية وخاصة أمريكا . وبشر الفيديو اليمنيين بالتحول من الدول الغنية لضرورة مادة "السيليكا" والتي يقبع فوقها أكثر من 40 مليون نسمة من أفقر دول العالم . وتضمن الفيديو بعض المبالغات وفقا لعددا من الناشطين لكن آخرون بشروا اليمنيين بأيام الخير نظرا لاستخدام مادة "السيليكا" باستخراج النفط الصخري وصناعة الأدوية وفي صناعة الألواح الضوئية . وتتواجد هذه المادة في أغلب الدول العربية لكن الاردن ومصر والسعودية بدأت فعليا بالاهتمام بالصناعات في مجال الطاقة البديلة وفقا للفيديو.

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