شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي بشر : السفر الى السعودية خيانة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف عضو في ما يسمى اللجنة الثورية العليا لمليشيات الحوثي، زيارة وفد من الجماعة إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة يحيى الرزامي، بالخيانة واللهث وراء المال والسلطة.

وقال العضو السابق في ثورية الحوثيين، البرلماني الحالي عبده بشر، إن ذهاب القيادات الحوثية بمزاعم الحج، ليس غريبًا، مضيفًا أنهم "ضيعوا البوصلة".

وتساءل: "فاذا لم تكن هذه خيانه فما هي الخيانه"، وأضاف : "المملكه نجحت في تدجين وشراء جميع المتصارعين وجميعهم يلهث وراء السلطه والمال واي تصعيد يجب ان نفهمه انه على اليمنيين فقط". حسب تعبيره.

وكان رئيس اللجنة العسكرية لمليشيا الحوثي يحيى عبد الله الرزامي غادر ‎مطار صنعاء الدولي، أمس، برفقة عدد من كبار مسؤولي حكومة المليشيا غير المعترف بها بصنعاء، إلى ‎جدة بمزاعم أداء مناسك الحج.

وأفادت مصادر بانعقاد جولة مفاوضات مباشرة في مدينة جدة بين مسؤولين سعوديين ووفد المليشيا الحوثية برئاسة الرزامي.