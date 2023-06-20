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شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : الطفلة اليمنية " ماشا" راعية الغنم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - خطفت طفلة يمنية في السادسة من عمرها، الأنظار، أثناء رعيها لعدد من المواشي والأغنام، بمنطقة ريفية، مرتدية ملابس تقليدية.
وتداولت وسائل إعلام دولية، صورًا للطفلة اليمنية، وتدعى “إيلين”، وتنحدر من مديرية الشراقي بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، وهي ترتدي حجابها الجميل، وتقطف الحشائش من السهول والحقول في أحد الأرياف الموجودة هناك.
ويعلق المصور “حاشد القيدله”، الشاب اليمني الذي التقط صور الطفلة :”ما لفت انتباهي لها هو ملابسها التقليديه وحجابها الجميل، وهي تشبه الشخصية الكرتونية ماشا، جميلة كانها تاكل الورد من شدة رقتها”.
وتمارس العديد من الفتيات اليمنيات في أعمار الطفولة، مهنة الرعي بالمناطق الريفية، إذ تعتمد الكثير من الأسر اليمنية على تربية وبيع المواشي، كمصدر دخل أساسي طوال العام، إلى جانب بعض الأراضي الزراعية.
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