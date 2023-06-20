شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : اليمني الخارق الذي يتغذى على زيوت السيارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتمتع في المملكة العربية السعودية، بصحة جيدة، بالرغم من شربه لزيوت السيارات وتناوله للشحوم، منذ أكثر من عشر سنوات، حسب تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية.

المغترب اليمني، واسمه محمد عمر يماني، يقيم في مكة المكرمة، يقول في تصريحات رصدها "" : "عندما اشرب الزيوت أشعر وكأني شربت العصائر وعندما أتناول الشحوم كأني اكلت المهلبية وصحتي جيدة 100% ".

وأشار المغترب وهو في 53 من عمره، أنه يشرب زيوت السيارات ويتناول الشحوم منذ أكثر من عشر سنوات، ولم يؤثر ذلك، على صحته، في حادثة نادرة أثارت استغراب الكثير.

واطلع المشهد اليمني، على صور للمغترب اليمني، تداولتها وسائل إعلامية خارجية، وهو يشرب من علب زيوت مختلفة ويتناول شحم سيارات من نوع ريناكس إم بي جي.