شكرا لبحثكم عن خبر أمن حضرموت: وفاة طفل عقب تعرضه للضرب من قبل زوج والدته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت عن وفاة طفل عقب تعرضه لضرب مبرح على يد زوج والدته.وبحسب بيان في شرطة الديس الشرقية في حضرموت فإن طفلاً يبلغ من العمر عامين توفي إثر تعذيبه على زوج والدته ( عمه).

وقالت شرطة الديس في بيان نشرته على موقع (فيس بوك ) إن الأجهزة الأمنية وفور تلقيها بلاغاً يفيد بوقوع الحادثة تم نزول مدير البحث الجنائي والكادر المتخصص للمستشفى ومعاينة الجثة وتبين اثار التعذيب من الضرب المبرح في الرأس وكسر في اليد اليمنى.

واكدت الأجهزة الأمنية في بيانها أنه وخلال التحقيق مع المتهم اعترف بجريمة القتل وجرى إيداعه بعد ذلك الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل ملف القضية للنيابة العامة لينال جزائه ماهذا الذي يحدث في مجتمعات المسلمين قل على الدنيا السلام