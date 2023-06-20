شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 التحديث اليومي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 التحديث اليومي

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي. الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 235.10 62.69 سعر جرام الذهب عيار 22 215.51 57.47 سعر جرام الذهب عيار 21 205.72 54.86 سعر جرام الذهب عيار 18 176.33 47.02 سعر جرام الذهب عيار 14 137.14 36.57 سعر أونصة الذهب بيع 7,312.50 1,950.00 سعر أونصة الذهب شراء 7,316.25 1,951.00 بينما سجل سعر جنية الذهب اليوم في السعودية انخفاض طفيف على النحو التالي. بقية التفاصيل في الاسفل ▪︎ سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 21 حوالي 1,974.86 ريال سعودي. ▪︎ وسجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 22 حوالي 2,068.91 ريال سعودي. ▪︎ بينما سجل سعر جنية الذهب (8ج) عيار 24 حوالي 2,256.99 ريال سعودي. ملحوظة هامة يتم تحديث قائمة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، بشكل مستمر على مدار اليوم.

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