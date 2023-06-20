شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك
سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك القاهرة
بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
بقية التفاصيل في الاسفل
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر
شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
حقق سعر الريال السعودي في ، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري
سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك سايب
عرض سعر
الريال السعودي
في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.