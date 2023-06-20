شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20-6-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

طرح سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة، أمام الجنيه المصري، 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك مصر

شهد سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في ، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

قدر سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

عرض سعر

الريال السعودي

في بنك سايب، أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.