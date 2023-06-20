شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع أسعار البنزين بشكل جنوني فما سبب الارتفاع المفاجأه .. تعرف على السعر الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية ترفع أسعار البنزين بشكل جنوني فما سبب الارتفاع المفاجأه .. تعرف على السعر الجديد

شهدت أسعار المواد البترولية أرتفاعاً ملحوظاً في المملكة العربية السعودية ويعود ذلك لارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد تم اعتماد سعر ثابت لأسعار النفط من قبل شركة أرامكو والتي تقوم بتحديث الاسعار في العاشر من كل شهر ميلادي، أي أن الأسعار التي سنقدمها لكم في الفقرات الآتية أسعار ثابته وستصل كذلك حتى العاشر من شهر يوليو القادم.

والأن إليكم قائمة بأسعار المشتقات النفطية في المملكة وذلك حسب تسعيرة شركة أرامكو بعد الإنتهاء من أعمال المراجعة للجنة الطاقة والمياه.

بقية التفاصيل في الاسفل

سعر البنزين في المملكة العربية السعودية: سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال سعودي للتر. سعر بنزين 95 عند مستوى 2.33 ريال للتر. أسعار الديزل عند مستوى 0.63 ريال للتر. وقررت الشركة تسجيل أسعار الكيروسين عند 0.81 ريال للتر، وغاز البترول المسال 0.90 ريال للتر.