شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح عاجل في غاية الأهمية لجميع الحجاج... بهذا الشكل ستنجحوا في توفير نقودكم، لا تترددوا!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توضيح عاجل في غاية الأهمية لجميع الحجاج... بهذا الشكل ستنجحوا في توفير نقودكم، لا تترددوا!!

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، مساءئ اليوم الاثنين، حقيقة الجدل الدائر حول تأشيرة الزيارة، مؤكدة أنها لا تسمح بأداء مناسك الحج. وقالت وزارة الحج والعمرة إن "ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج"، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة. بقية التفاصيل في الاسفل فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج. تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، وأن الإعلانات المتداولة مُضللة. الوزارة أكدت أنه لا يسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست تأشيرة زيارة، وفق ما أكدته وزارة الحج والعمرة السعودية، مُوضحةً أنه يمكن للمواطن الحصول على تأشيرة "حج فرادى" وهو الحج الذي يحصل فيه المواطن المصري المقيم بمصر على تأشيرة مباشرة للحج خارج الحصة المقررة للدولة، وذلك من قبل شركات السياحة المرخصة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم "حج الفرادى"، وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم رحلات الحج، وأشارت إلى أنه سيتم إدراج جميع أسماء المواطنين المُصرح لهم بحج الفُرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على البوابة المصرية.

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح عاجل في غاية الأهمية لجميع الحجاج... بهذا الشكل ستنجحوا في توفير نقودكم، لا تترددوا!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.