شاهد.. صورة من ماضي الجنوب قبل الاستقلال

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يزيد بن سلمان - شبوة - ثوار ..ثورة ١٤ اكتوبر ١٩٦٣م في جبهة جبل فحمان بدثينة في محافظة ابين في عام ١٩٦٤م.. وهم من اليمين:- -عبد الله محمد العبيدي -شيخ النضال محمد ناصر الجعري -علي ناصر محمد -الصحفي المصري - مكرم محمد احمد رئيس صحيفة الاخبار المصرية واخر ساعة ..مكلف من قبل الزعيم العظيم جمال عبد الناصر -محمد علي هيثم -ناصر علوي السقاف -صالح محمد الجعري - حميد الصغير الشنيني

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