اليمن.. مليشيا الحوثي تدفع بمئات المقاتلين من ذمار إلى تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية، بمئات المقاتلين إلى محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مئات المقاتلين الحوثيين وصلوا مدينة إب، اليوم الأربعاء، قادمين من محافظة ذمار، وفي طريقهم إلى منطقة الحوبان بمحافظة تعز.



وأشارت المصادر أن المقاتلين الذين وصلوا مشيا على الأقدام تحميهم طائرة مروحية تُحلق بعلو منخفض، في حين كثفت المليشيا من إجراءاتها الأمنية وقطعت الشوارع في مدينة إب.



وكانت وسائل إعلام المليشيا تحدثت عن مسيرة راجلة لعناصر تابعين لما تسمى بالمنطقة العسكرية الرابعة، انطلقت من ذمار وستصل إلى تعز.



ومنذ أسابيع تدفع مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية إلى جبهات محافظة تعز، بالتزامن مع تصعيد ميداني وقصف استهدف الأحياء السكنية للمدينة المحاصرة منذ تسع سنوات.