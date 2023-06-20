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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ذبح 250 حوت ودولفين في جزيرة بالدنمارك وتحول مياه البحر إلى بركة دماء .. والكشف عن السبب

تحولت جزيرة فارو فى الدنمارك، إلى بركة من الدماء، بعدما ذبح الصيادين ما يقرب من 250 من الحيتان والدلافين البيضاء.

وقام عددًا من الصيادين، بمحاصرة الحيتان والدلافين بالمراكب، أثناء هجرتهم إلى الجنوب في فصل الصيف، ثم قاموا بعد ذلك بذبحها، بحسب صحيفة نيوز ويك.

وتبدأ عملية الصيد، بعد خروج المراكب، ويتم محاصرة الحيتان في منطقة ضيقة بالساحل، ثم بعد ذلك تذبح الحيتان بشق رؤوسها بالسكاكين من الخلف، حتى يتحول ماء البحر إلى اللون الأحمر بالكامل.

وأبانت الصور عشرات الحيتان والدلافين ملقاة على الشاطيء بعد ذبحها، حيث ظهرت وهي مذبوحة من خلف رأسها، بينما تحولت المياه إلى بركة من الدماء.

وعادة ما يبدأ موسم صيد الحيتان في جزر فارو في أشهر الصيف، لكن الصيد يمكن أن يحدث على مدار السنة، وهو تقليد يعود إلى حوالي 1200 عام، عندما كان الناس يصطادون الدلافين والحيتان في أوقات المجاعة.

ويتم قتل العديد من أنواع الحيوانات البحرية، بما في ذلك الحيتان والدلافين البيضاء، وهي تُقتل كل عام بسبب شحومها ولحومها، ضمن مهرجان نحر الحيتان السنوي.

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