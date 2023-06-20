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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تكشف للوافدين طريقة استخراج تأشيرة الزيارة لاستقدام عائلاتهم ..قيمتها فقط 500 ريال

تعرف على خطوات وشروط استخراج زيارة لاقاربك في المملكة العربية السعودية حيث قد شرحنا لك من خلال هذا المقال التفاصيل كاملة حول للحصول على فيزا زيارة بالإضافة للرسوم المطلوبة حسب مدة البقاء في المملكة، فتابعوا معنا الأتي.شروط استخراج فيزا زيارة والتي حددتها وزارة الخارجية السعوديةآ

أن يكون قد مر على إصدار جواز السفر المتقدم 6 أشهر، ولا يكون أقل من ذلك– تقديم صورة من الصفحات الرئيسية في جواز السفر. – تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء. تقديم أوراق تثبت صلة القرابة بين طالب الزيارة وبين المقيم في المملكة. – ثم الدخول للموقع الإلكتروني “من هنا“، والتقدم بطلب الفيزا.

الطلب عن طريق مكتب الغرفة التجارية. عند أخذ الفيزا يتم دفع الرسوم اللازمة والتي سنذكرها لكم في الفقرات الآتية.

بقية التفاصيل في الاسفل

طريقة التقديم على طلب الفيزا عبر الإنترنت – بعد الدخول للموقع الإلكتروني السابق ذكره، يجب إنشاء حساب شخصي للشخص المقيم بالمملكة وتسجيل الدخول.

تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالشخص المقيم. لا بد من تسجيل بيانات الزوار وجهة عملهم. – حفظ رقم الطلب ومعلوماته؛ لاستخدامه حين الاستعلام عنه. – ملء النموذج الإلكتروني لطلب استخراج الفيزا. – في خانة “اسم الكفيل” يتم كتابة اسم المقيم.في خانة “مدة الزيارة” يتم كتابة المدة. – التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على “إرسال الطلب”. – تصل رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني

يتم دفع الرسوم في مكتب الغرفة التجارية.الأوراق المطلوبة من المسافر لاستخراج الفيزا يجب أن يكون المسافر على علم بالأوراق التي سيقدمها من أجل الحصول على الفيزا، ونعرض لكم كل الأوراق المطلوبة من خلال ما يلي: بيان مرتب، ويكون مختومًا من جهة العمل، ويُرفق معه ورقة تحمل معلومات عن مهنة المسافر.جواز السفر، وصورة منه.

جواز سفر الأشخاص الزائرين، وصورة منه. صورة من شهادة التخرج، وتكون موثقة من وزارة الخارجية.نسخة من شهادة ميلاد المسافر إن كان المسافر أبًا أو أمًا، أو كليهما. إن كان المسافر زوجةً وأبناءها، يتم تقديم وثيقة الزواج ونسخة من شهادات ميلاد أبنائها.

بخلفية بيضاء. رسوم التأشيرة :- حددت وزارة الخارجية السعودية الرسوم اللازم دفعها، حتى يتسنى للمسافر الإقامة، ونتعرف على رسوم كل منهما من خلال ما يلي: إن كانت المدة من 14 يوم إلى 3 أشهر، يتم دفع 300 ريال. إذا كانت المدة 6 أشهر، يتم دفع 3000 ريال.