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عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي يقوم بعملية انقاذ بطولية في كنداويجذب انظارالعالم هذا ما فعله ورفع به رأس السعوديين

قام القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية لدى كندا محمد بن عبدالله الجبرين، بتكريم الطبيب المبتعث «عبدالغني أحمد خوقير» لموقفه الإنساني في إنقاذ شاب كندي تعرض لحادث سير. وقال الطبيب المبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز لدراسة التخصص الدقيق جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة ماجيل، إن حالة المريض كانت إصابة بكسور في الحوض نتيجة حادث سير، وأصيب المريض بإصابة بليغة في منطقة مجرى البول، نتج عنها عدم قدرة على التبول. بقية التفاصيل في الاسفل وأشار خوثير إلى أنه وتم وضع قسطرة للشاب الكندي إلى حين استقرار الحالة، ثم إجراء عملية ترميمية لمجرى البول وإعادته بشكل طبيعي، وفقا لـ «العربية».

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