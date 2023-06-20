"العليمي" يشيد بالنتائج الإيجابية التي سادت مشاورات أبناء حضرموت للنأي بها عن أي نزاعات بينية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، أبناء محافظة حضرموت إلى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الإنسانية، ومصدر الهام في التنمية والاعمار، واحترام مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف انحاء العالم.



جاء ذلك في لقاء موسع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ضم محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، والسلطة المحلية، والقيادات والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية السعودية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأكد العليمي حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الانسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الاساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.



وأشاد بالأجواء الايجابية التي سادت مشاورات أبناء محافظة حضرموت ومكوناتهم، وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية للنأي بمحافظة حضرموت والمناطق المحررة عن أي نزاعات بينية، والتفرغ لمواجهة مشروع ولاية الفقيه المتربص بالجميع، وفق مانص عليه اعلان نقل السلطة، والأهداف الاستراتيجية لمجلس القيادة الرئاسي.



ونوه الرئيس بدور حضرموت السباق في مقارعة الإمامة، وهزيمة قوى التطرف والإرهاب، واستقبال النازحين الفارين من حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، كأفضل تمثيل لمجتمع الدولة والمشروع الحضاري الذي ينشده الشعب اليمني في كل مكان.



وأبدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ثقته بعزيمة ابناء حضرموت في تجاوز التحديات، وتقديم محافظتهم كمثال معهود للسلام، وتعزيز وحدة الصف، واستثمار قدراتها ومقوماتها التنافسية لجلب رؤوس الأموال، وتفعيل أجهزة العدالة، وانفاذ القانون.



وكان محافظ حضرموت قد تحدث بكلمة افتتاحية، حول الاوضاع الخدمية في المحافظة، والدعم المطلوب من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، فضلاً عن النتائج التي انتهت إليها مشاورات أبناء المحافظة في العاصمة السعودية الرياض.



كما أثار المتحدثون من أبناء المحافظة اسئلة منهجية بشأن مستقبل حضرموت، وحقوق مواطنيها في إدارة شؤونهم الاقتصادية، والأمنية، والاحتياجات الإنسانية والانمائية، والدور المعول على مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والسلطة المحلية في تذليل الصعوبات، والوفاء بالاستحقاقات الملحة على مختلف الأصعدة.

