اليمن.. مقتل شيخ قبلي وقريبه داخل منزله بنيران مسلح حوثي في محافظة عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح من مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء أمس الإثنين، على قتل شيخ قبلي بارز وقريبه في منزله بمديرية المدان في محافظة عمران شمالي اليمن.



وأفادت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت" بأن مسلحا حوثيا يدعى "أحمد علي مروان" أطلق الرصاص بشكل كثيف على الشيخ محمد مروان وقريبه عبدالكريم أحمد هادي بعد اقتحام المجلس الخاص للشيخ في منزله وذلك بعد صلاة العشاء أمس الاثنين، ما أدى إلى مقلتهما على الفور.



وأشارت إلى أن القاتل الذي ينتمي إلى عائلة الشيخ ارتكب الجريمة ولاذ بالفرار قبل أن يتم القبض عليه وتسليمه إلى إدارة أمن مديرية المدان الخاضعة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وأوضحت المصادر أن القاتل أقدم على قتل الشيخ، بدافع من قيادات في عصابة الحوثي بسبب رفضه العمل لصالح المليشيا في المديرية بما ذلك رفضه الدفع بأفراد من قبيلته للقتال في صفوف الجماعة الإرهابية.



ولاقت الحادثة سخطا وغضبا كبيرين لدى قبائل المنطقة متعهدين بالتصعيد ضد مليشيات الحوثي إذا لم يتم تنفيذ القصاص بحق القاتل ومحاسبة من يقف خلفه، وفق المصادر.



وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت خلال السنوات الماضية على تصفية العديد من شيوخ القبائل في صنعاء وعمران وذمار وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعضهم ممن ساندوها في الانقلاب والسيطرة على العاصمة.

