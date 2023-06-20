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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. عقد كريم بنزيما مهدد بـ"عدم التسجيل" بسبب عقوبات مرتقبة على الاتحاد السعودي

كشفت مصادر عن عقوبات مرتقبة من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي الاتحاد.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، اتخاذ "الانضباط" قرارا بإلزام "العميد الاتحادي"، بسداد مبلغ 2 مليون و475 ألف ريال سعودي، إلى عبد الرحمن الغامدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، بالإضافة إلى عقوبة مالية أخرى على النادي، بسبب تأخر دفع مستحقات اللاعب.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار اللجنة، والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، سيتضمن تحذير نادي الاتحاد، من حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات، حال عدم سداد المبالغ المستحقة، خلال 30 يوما.

ويعيش الاتحاد أفضل أيامه بعد انتهاء موسم 2022-2023، وتتويجه بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في الصيف الحالي، ولمدة 3 أعوام قادمة.

يذكر أن الغامدي البالغ 28 عاما، أحد أبناء نادي الاتحاد، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى فريق الرائد، في صيف عام 2020.