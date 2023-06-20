شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفاض ملحوظ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

يبقى الذهب يشغل مكانة مرموقة في قلوب الكثيرين، وعلى الرغم من الانخفاضات العالمية التي يشهدها سعره إلا أنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في مصر، حيث يستخدم في الاستثمار والهدايا والاستخدامات الشخصية، واليوم نقدم لكم أحدث تحديثات أسعار هذا المعدن في مصر بعد أن شهد انخفاضاً عالمياً في تعاملات بورصته، فتابعوا معنا لمعرفة أحدث التحديثات السعرية اليوم الثلاثاء 20 يونيو.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

بقية التفاصيل في الاسفل

شهد سعر الذهب بالمصنعية في مصر انخفاضاً اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة بين 13 جنيهاً إلى 26 جنيهاً حسب وزن الجرام المباع، ويختلف سعر الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن تاجر لآخر بنسبة تصل إلى 10% زيادة أو نقصان عن قيمة المشغولات الذهبية المباعة.

أسعار جنيه الذهب

شهد سعر جنيه الذهب عيار 21 انخفاضاً خلال الصباح بقيمة 360 جنيهاً مقارنة بسعره يوم الاثنين الماضي في محلات الصاغة، حيث يتم بيعه الآن يوم الثلاثاء 20 يونيو، بسعر 17520 جنيهاً وشراؤه بسعر 17440 جنيهاً مصرياً.

الذهب عيار 14

شهد سعر جرام الذهب عيار 14 بالمصنعية انخفاضاً بقيمة 30 جنيهاً في محلات الصاغة مقارنة بسعر الذهب يوم الاثنين الماضي، حيث يتم بيعه الآن بسعر 1460 جنيهاً وشراؤه بسعر 1453 جنيهاً.

عيار 18

يعد هذا العيار الأكثر تداولاً في محلات القاهرة ومحافظات الوجه البحري، ويتابع سعر الذهب عيار 18 انخفاضه بقيمة 38 جنيهاً خلال الصباح مقارنة بسعره يوم الاثنين الماضي، حيث يتم بيع الجرام الواحد بـ 1877 جنيهاً وشراؤه بـ 1868 جنيهاً.

أسعار الذهب عيار 21

يعتبر هذا العيار الأكثر تداولاً في محلات الذهب بمحافظات الصعيد في مصر، ولوحظ انخفاض في سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 45 جنيهاً خلال الصباح مقارنة بسعر الجرام يوم الاثنين الماضي، حيث يتم بيعه الآن بسعر 2190 جنيهاً وشراؤه بسعر 2180 جنيهاً،

سعر الذهب ليوم الثلاثاء عيار 24

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضاً بقيمة 52 جنيهاً خلال الصباح مقارنة بسعره يوم الاثنين الماضي، حيث يتم بيعه الآن بسعر 2502 جنيهاً وشراؤه بسعر 2491 جنيهاً في محلات الصاغة.

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

شهد سعر الذهب عالمياً انخفاضاً بقيمة 7 دولارات خلال تعاملات بورصة الذهب، حيث يتم بيع أونصة الذهب بسعر 1951 دولاراً وشراؤها بسعر 1949 دولاراً.