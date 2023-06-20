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عدن - ياسمين التهامي - عااجل..سيجن جنون المغتربين بعد اصدار السعودية هذه القرارات.. لن تصدق ماهي

تحتضن السعودية الكثير من العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، وخلال السنوات الأخيرة بدات السعودية بتوطين العديد من المهن ومنع الوافدين من العمل فيها، وذلك في إطار خطتها لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين أفراد الوطن وتوفير فرص التوظيف للجميع، وقد اصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرار يقضي بتوطين العديد من المهن في 2023، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المهن التي سيتم توطينها في 2023. العامة للنقل. توطين قطاع الأجهزة الطبية كما سيتم كذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية اعتبارا من تاريخ 1444/09/10 الموافق 2023/04/01، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والانشطة. وشملت المرحلة الثانية من توطين قطاع الاجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80%.

كما سيتم توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة، ويسري ذلك على جميع المنشآت العاملة في انشطة الاجهزة والمستلزمات الطبية. المحفزات والدعم وأكدت وزارة الموارد

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البشرية، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين، هذا الإضافة إلى الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وكذلك برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). أدلة إجرائية تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت أدلة إجرائية توضح تفاصيل توطين المهن والانشطة وآليات تنفيذها، كما شددت على ضرورة تقيد المنشات بهذه القرارات تلاقياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين. .