سفير الصين باليمن: الحوثيون خدعوا شركة صينية خاصة وندعوهم للتخلي عن الخيار العسكري

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن انتقاده الحاد لمليشيا الحوثي بعد خديعة تعرضت لها شركة صينية خاصة قبل شهر من قبل المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.



وقال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشنغ في مقابلة صحفية مع الشرق الأوسط نشرتها اليوم الثلاثاء: "أريد أن أوضح في البداية أن هذه الشركة من القطاع الخاص وليس لديها أي علاقة بالحكومة الصينية".



وأضاف أن الحوثي وكيل غير شرعي خدع شركة أنتوني أويل للاستثمارات النفطية، موضحا "تعرّضت هذه الشركة للخدعة من الوكيل غير الشرعي ووقّعت مذكرة تفاهم مع الحوثيين، وبعد ذلك أعلنت أن مذكرة التفاهم غير قانونية".



وجدد الدبلوماسي الصيني، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وسلامة البلاد ووحدة أراضيها.



ودعا تشنغ مليشيا الحوثي إلى التخلي عن الخيار العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات واستغلال الظروف المناسبة القائمة حاليا بعد الاتفاق السعودي الإيراني لحل الصراع في اليمن عن طريق المفاوضات.



وفي 22 مايو الماضي، أعلنت شركة أنتون الصينية للاستكشافات النفطية، إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع المليشيا، وقالت إن ذلك "نظرًا لعدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة سابقًا"، مقدمة اعتذارها للجمهورية اليمنية.

