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عدن - ياسمين التهامي - سعودي دفع 200 ألف لفتاة فائقة الجمال ليتزوجها مسيار وهكذا ردت عليه .. والمفاجأة في جنسيتها

كشفت وسيطة الزواج أم أحمد، أن أغلب الأشخاص الذين يرغبون في زواج المسيار يطلبون السعوديات. وقالت خلال لقاء لها مع برنامج ” سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية” :” توجد فتيات صغيرات في السن، وعلى قدر عالي من الجمال، يصلن إلى ملكات جمال، ولديهن ظروف معينة تدفعهن للزواج المسيار، بهدف الحصول على مبلغ جيد”. بقية التفاصيل في الاسفل وتابعت:” الرجل يضع شروط ويحدد العمر والطول والشكل والوزن، ومن حق الفتاة أن يكون لها شروط أيضا، لافتة إلى أن المهر يصل إلى 200 أو 150 أو 100 أو 50 ألف، وأقل من ذلك. وأشارت إلى أن هناك شروط معينة تسقط في زواج المسيار، منها المبيت، أو إنجاب الأطفال، مضيفة أن من لا يريد أطفال، يجب أن يتزوج امرأة لديها أطفال ولا تريد الإنجاب.

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