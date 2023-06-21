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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تُفاجئ الجميع وتستعرض مهارتها في ركوب الخيل بسرعة عالية.. (فيديو)

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو لقدرة فتاة منقبة في التحكم بالخيل ومهارتها العالية في الجري به بسرعة كبيرة في ميدان الفروسية. وأظهر الفيديو، قدرة الفتاة في التحكم بالخيل ومهارتها العالية في الجري به بسرعة كبيرة في ميدان الفروسية بقية التفاصيل في الاسفل ورصد المقطع المواطنة “المنتقبة” وهي تقود الخيل بيد واحدة فقط وترفع الأخرى وتلوح للكاميرا أثناء انطلاق الحصان بسرعة قصوى؛ الأمر الذي حظي على إعجاب المغردين.

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