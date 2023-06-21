شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة سعودية .. خطفت الأنظار بأول ظهور لها وأمير أردني يعرض عليها مليون دولار للزواج منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيبة سعودية .. خطفت الأنظار بأول ظهور لها وأمير أردني يعرض عليها مليون دولار للزواج منها

خطفت طبيبة سعودية كانت ضمن الكوادر الطبية المشاركة بوقفة احتجاجية للأطباء قبل فترة ، الأنظار من الحدث نفسه بجمالها وحُسنها الطاغي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رصدتها “وطن” لـ طبيبة سعودية حسناء شاركت بالوقفة الاحتجاجية، حاملةً لافتة كُتب عليها “أين قرار مجلس الوزراء باستثناء تعيين الأطباء من قانون الموازنة”.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأشاد الناشطون بجمال الطبيبة السعودية الطبيعي دون تكلف أو مساحيق مكياج، أو عمليات تجميل، متغزلين بجمالها الذي وصفوه بأنه “علاج لوحده”، وأكد آخرون أنها لو كانت في بلادهم لتم تعيينها في أعلى المراتب بوزارة الصحة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات تتحدث عن تقدم امير أردني لخطبة الطبيبة السعودية وعرضه مليون دولار مهرا لها.