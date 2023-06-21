مليشيا الحوثي تحول مسجد "الفردوس" بصنعاء لمركز تدريب عسكري للأطفال

المنامة - ياسر ابراهيم - حولت مليشيا الحوثي مسجد "الفردوس" في العاصمة صنعاء إلى مركز استقطاب وتدريب وتجنيد للأطفال ما دون 14 عامًا، مستغلين مساحة المسجد الذي يعد ثاني أكبر مساجد العاصمة من حيث المساحة.

وأكدت مصادر حقوقية، أن مليشيا الحوثي تجري في مسجد الفردوس الكائن في حي سعوان تدريبات عسكرية متواصلة للأطفال ممن استقطبتهم خلال الأيام الماضية بمزاعم إقامة المراكز الصيفية.



وحسب المصادر، فأن المسجد أصبح شبه معسكر، كون المليشيا أفرغته تماما من المصلين، وخصصته لتدريب الطلاب، كما أن الدور الأرضي منه أصبح للإيواء، والذي يتواجد فيها العشرات من الأطفال.



يأتي هذا بالتزامن مع فرض المليشيا الارهابية حراسة مشددة على المكان، من جميع الاتجاهات والشوارع المحيطة به، كما أن الدوريات العسكرية والأطقم لا تتوقف على مدار اليوم.



وأشارت المصادر إلى أنه منذ اليوم الرابع على التوالي يشاهد في باحة المسجد التدريبات للصغار منذ الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر في بعض الأيام إلى الثانية عشرة ليلاً.



سكان محليون لم يخفوا امتعاضهم من المعسكر التدريبي داخل المسجد، مستنكرين الأمر، بأنهم يمنعوا من المكوث فيه للصلاة وغيرها، كما أن أصوات الأطفال أثناء التدريب تهز الحي كله.

وفي ذات السياق، قالت مصادر أخرى إن مليشيا الحوثي كذلك حولت حديقة الحيوان بصنعاء إلى مساحة لتدريب الأطفال والفتيات، الذين يحضرون لأداء التدريبات العسكرية صباح كل يوم.

وقال زوار للحديقة، إن المليشيا تقوم بعمل تدريبات عسكرية للطلاب وكذا الفتيات دون الـ14 من العمر، في ساحة الحديقة بشكل شبه يومي، محذرين من الألغام التي باتت المليشيا تزرعها في عقول الأطفال والفتيات.



يشار إلى أن مراكز الحوثي الصيفية هذا العام، غدت أكبر معسكرات لتجنيد الأطفال، بعد أن استغلت المليشيا الهدنة غير المعلنة للتعبئة والتحشيد والتغرير بالأطفال للزج بهم لاحقاً في جبهات القتال.