الجمعية الكويتية للإغاثة تفتتح مدرسة الصديق بمديرية أحور بأبين بعد إعادة تأهيلها وتأثيثها

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت الجمعية الكويتية للإغاثة (مكتب اليمن) صباح اليوم الثلاثاء مدرسة الصديق بمديرية أحور بمحافظة أبين بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها.



وشملت عملية التأهيل إعادة الترميم والصيانة لجميع مباني المدرسة، فيما شملت عملية التأثيث على توفير الأثاث المدرسي لجميع القاعات الدراسية، وتوفير مكاتب إدارية، وتأثيث غرف المدرسين، وإنشاء مكتبة للكتب المدرسية، وتوفير الصوتيات للإذاعة المدرسية، مع أجهزة كمبيوتر وآلة تصوير وطابعة وثلاجات للماء، بالإضافة إلى توفير منظومة طاقة شمسية متكاملة.





وفي الافتتاح شكر كلا من: وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور سالم يعمر، ووكيل محافظة أبين محمد ناصر الجحماء، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور وضاح المحوري؛ دولة الكويت على هذا الدعم المقدم منها للمدرسة بعد أن كانت بنتها الكويت في سبعينيات القرن الماضي، مؤكدين بأن هذا ليس بغريب على دولة الكويت التي تقدم عطائها للأشقاء في اليمن وبصمت ودون منِّ أو مقابل.







من جانبه قال الدكتور عادل باعشن- نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة- إن افتتاح مدرسة الصديق يأتي ضمن حزمة من التدخلات الإنسانية في قطاع التعليم تنفذها الجمعية، منوها إلى أن هذه التدخلات ليست بجديدة على الجمعية الكويتية للإغاثة، مشيرا إلى أنها عملت على تنفيذ المشاريع المستدامة التي تخدم الإنسان على المدى الطويل والبعيد، التي ستستفيد منها الأجيال المستقبلية المتتالية..



وأوضح باعشن أن الجمعية الكويتية نفذت العديد من المشاريع في قطاع التعليم والمياه والصحة والإيواء والغذاء بالمحافظة، وبقية المحافظات اليمنية.. حيث أعادت الجمعية ترميم وتأهيل وتأثيث العشرات من المدارس خلال السنوات الأخيرة ضمن حملة "الكويت بجانبكم".