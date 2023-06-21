مسؤول أممي: مأرب يضعها المجتمع الدولي النقطة الأساسية في تدخلاته الإنسانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مسؤول الحماية بمكتب بعثة المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالعاصمة المؤقتة عدن ايريك جيريفر، أن محافظة مأرب يضعها المجتمع الدولي والمنظمات الأممية كنقطة أساسية في تدخلاتهم الإنسانية؛ نظراً للاعداد الكبيرة للنازحين.

ونوه جيريفر، خلال لقاءه، الثلاثاء، في مأرب، وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، إلى احتياجات النازحين في المحافظة، والتي تمثل تحديًا للسلطة المحلية، وشركاء العمل الإنساني.

وأوضح أن زيارته إلى محافظة مأرب تهدف للاطلاع على الوضع الإنساني، وبحث ما يمكن أن تسهم به المفوضية من تدخلات في مجال الحماية، وتعزيز الشراكة الإنسانية.

وبحث اللقاء، الوضع الإنساني بمحافظة مأرب، والتدخلات الإنسانية للمنظمة في مجال الحماية للنازحين من مختلف المحافظات، والمهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي الذين يتدفقون باستمرار الى المحافظة.

و أشاد الوكيل مفتاح، بمستوى الشراكة الإنسانية مع المفوضية السامية وتدخلاتها لمساعدة السلطة المحلية في مواجهة تحديات احتياجات النازحين والمجتمع المضيف المتزايدة والكبيرة، الى جانب احتياجات المهاجرين غير الشرعيين من القرن الافريقي الذين يتدفقون على المحافظة بشكل يومي.

وشدد الدكتور مفتاح، على أهمية توسيع المنظمة تدخلاتها في مختلف المجالات ومنها الحماية لمساعدة السلطة المحلية في تلبية اكبر ما يمكن من احتياجات النازحين والمجتمع المضيف والافارقة المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح أن المحافظة تضم حالياً 198 مخيماً وتجمعاً للنازحين.. مجدداً تأكيده على ضرورة قيام شركاء العمل الإنساني بتوفير مخزون طارئ من المساعدات الأساسية لمواجهة الاحتياجات الطارئة الناجمة عن الكوارث.