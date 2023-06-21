عدن.. وفاة بائع متجول جراء إحراق نفسه احتجاجا على نهب عناصر الانتقالي لبضاعته

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أحد الباعة المتجولين في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن متأثرا بإصابته جراء إحراق نفسه أمام المجلس المحلي بالمديرية عقب مصادرة بضاعته من قبل عناصر المجلس الانتقالي أمس الثلاثاء.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن الشاب (وزر عبده احمد )وهو من أبناء محافظة تعز توفي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بعد ساعات من وصوله المستشفى.



وأضافت أن الشاب أصيب بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقله الى مستشفى أطباء بلا حدود ومنها إلى هيئة مستشفى الجمهورية حيث توفي هناك.



وحسب المصادر فإن عناصر الانتقالي التابعة لمدير مديرية الشيخ عثمان (وسام معاوية) صادرت بضاعته ما دفعه بالاحتجاج بهذه الطريقة المميتة.



ويشكو تجار مديرية الشيخ عثمان ومعهم الباعة المتجولون وملاك المفارش من ابتزاز مدير المديرية المحسوب على الانتقالي (وسام معاوية) ومعاونيه وفرضهم اتاوات غير قانونية ومتكررة.



وسبق أن تداول ناشطون قبل ايام مقاطع مصورة تظهر اقتحام مدير مديرية الشيخ عثمان وسام معاوية لمحل ملابس وعبثه ببضاعة المحل قبل مصادرة كمية منها واتلافها في باحة المجلس المحلي دون أوامر قضائية.



وكان معاوية قد وجه باعتقال عمال محل الملابس لتسريبهم مقاطع الفيديو.

