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عدن - ياسمين التهامي - برنامج يفجر مفاجئة حول انتقال راموس للدوري السعودي.. ما علاقة زوجته؟

فجر برنامج El Chiringuito الشهير مفاجأة مدوية تتعلق بمستقبل اللاعب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقال البرنامج إن راموس قد يعود إلى نادي إشبيلية، الذي يعد ناديه الأم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشار المذيعون في البرنامج إلى أن هذا القرار ربما يكون بسبب زوجته التي تريد البقاء في أوروبا برفقة أطفالها.

شاعت أخبار في الفترة الأخيرة تفيد باقتراب راموس من الانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن البرنامج نفى هذه الشائعات وأكد أن راموس لم يوافق بعد على هذا العرض، بسبب اعتراض زوجته بيلار روبيو على العيش في السعودية.

ورغم العرض “الفلكي” الذي تلقاه راموس من السعودية، الا إن زوجته ليست مستعدة للتخلي عن حياتها في أوروبا.

يذكر أن راموس البالغ من العمر 37 عاماً لم يرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي، بعدما قضى معهم موسمين احترافيين، وحقق خلالهما الفوز بلقبي الدوري الفرنسي والسوبر الفرنسي.

ولا تزال الجماهير تترقب الإعلان الرسمي حول مستقبله بعد هذه المفاجأة المدوية.

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